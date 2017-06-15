Чтобы придать стимул разрешению палестино-израильского конфликта необходимо провести международную конференцию под эгидой РФ и США. Такое мнение выразил посол Палестины в РФ Абдель Хафез Нофаль.

«Мы выступаем за то, чтобы эта конференция прошла в Москве. Однако решение принимаем не мы», — цитирует дипломата агентство «РИА Новости».

Нофаль указал, что в урегулировании конфликта между Палестиной и Израилем задействовано очень много стран, а потому партнерство является важным фактором для выработки общего подхода к решению существующих проблем.

Он напомнил, что по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным президент ПНА Махмуд Аббас заявил готовности встретиться с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Москве. «Хоть завтра», подчеркивал лидер палестинской автономии.

«Но израильская сторона всегда пыталась найти причину, чтобы не проводить такую встречу», — сказал Нофаль, подчеркнув, что израильское руководство пытается завести процесс палестино-израильского урегулирования «в темный тоннель».