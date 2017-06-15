Следственный комитет России (СКР) опроверг сообщения, появившиеся в некоторых СМИ, о том, что расследование основного уголовного дела в отношении экс-главы департамента имущества Министерства обороны РФ Евгении Васильевой завершено.

В ведомстве подчеркнули, что расследование продолжается.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что военные следователи завершили основное уголовное дело в отношении Васильевой по фактам более 40 эпизодов хищения активов Минобороны.

Напомним, в 2015 году Васильеву осудили на 5 лет заключения за хищения, однако она вышла на свободу в связи с УДО.