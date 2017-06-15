Сахалинский областной суд отказал в возобновлении судебного дела о конфискации имущества на 1,1 млрд рублей у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, об этом сообщила адвокат бывшего губернатора Ольга Артюхова.

«Накануне прошло заседание коллегии областного суда, нам отказано в удовлетворении заявления. Данное решение мы будем обжаловать», — цитирует ТАСС слова Артюховой.

Она уточнила, что защита Хорошавина просила принять дело к производству в связи с постановлением Конституционного суда о том, что не регистрируемое имущество (ювелирные изделия, деньги, часы) не подлежит изъятию, так как невозможно доказать, что оно было приобретено на доходы полученные преступным путем.

Хорошавин был задержан в 2015 году. Он обвиняется в создании преступной группировки, которая получила взятки от предпринимателей на сумму 522 млн рублей.