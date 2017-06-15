Студент из США Отто Фредерик Вopмбиеp, отпущенный недавно властями КНДР на родину, находится в тяжелом состоянии, передает агентство Yonhap.

Напомним, в прошлом году Верховный суд КНДР приговорил студента к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Американец был обвинен в попытке «подорвать единство корейского народа», когда сорвал со стены политический плакат, вывешенный в служебном помещении гостиницы.

Власти Северной Кореи заявили, что отпустили Вopмбиepa из-за «гуманитарных соображений».

Ранее СМИ информировали, что американский студент находится в коме. Спустя некоторое время после задержания он заболел ботулизмом и после принятия таблетки снотворного впал в кому.