Родственники народного артиста СССР Алексея Баталова подтвердили, что актера не стало в ночь на 15 июня.

«Да, мы подтверждаем, Алексей Владимирович скончался сегодня ночью», — сказали в семье актера.

Похороны, скорее всего, пройдут на Преображенском кладбище Москвы — на то была воля самого покойного, который просил похоронить его рядом с матерью. Об этом сообщил друг семьи Баталовых Владимир Иванов.

«Алексей Владимирович скончался сегодня между часом ночи и шестью утра в одном из пансионатов, где он находился в последнее время», — сказал Иванов, добавив, что артист причастился накануне и ушел из жизни «спокойно, во сне», передает «Интерфакс».

Иванов также добавил, что в организации прощания и похорон будет помогать руководитель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.

Алексей Баталов умер на 89-м году жизни.