Главе следственного комитета (СК) РФ Александру Бастрыкину и патриарху Кириллу доложили о результатах экспертизы останков царской семьи, сообщили в СК РФ.

В Даниловском монастыре в среду состоялось совещание, на котором были представлены доклады о результатах экспертизы останков царской семьи, найденных под Екатеринбургом. В мероприятии приняли участие председатель СК России Александр Бастрыкин и патриарх Кирилл.

В следственном комитете отметили, что Русская православная церковь пожелала иметь гарантии исключения ошибки принадлежности останков, в связи с чем было даже возбуждено уголовное дело и назначены необходимые исследования, среди которых генетическая, историческая и антропологическая экспертизы.

Как стало известно, в результате исследования выяснились ранее неизвестные факты, однако пока результаты экспертиз не оглашаются.