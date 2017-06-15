Трое рабочих из КНДР пострадали в результате обрушения перекрытия строящегося дома в Хабаровске. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных работ, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По данным следствия, ЧП произошло накануне вечером на территории строящегося жилого комплекса «Аквамарин». Строители упали с четвертого этажа и получили травмы разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в краевую клиническую больницу № 2 Хабаровска, им оказывается неотложная медицинская помощь, сообщает ИА AmurMedia.

По факту произошедшего прокуратура Центрального района Хабаровска организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка законности нахождения иностранных граждан на территории возводимого объекта и соблюдения правил техники безопасности при выполнении строительных работ.