PR-директор компании «МегаФон» Петр Лидов принес извинения за некорректное высказывание в Twitter о людях, принимавших участие в массовых мероприятиях 12 июня в Москве.

Ранее Лидов выложил в своем блоге в Twitter видео, на котором молодые люди убегают от ОМОНа, подписав ролик: «Еще о малолетних дегенератах с Тверской».

Эта запись вызвала бурную негативную реакцию в интернете — пользователи говорили, что откажутся от услуг «МегаФона», припоминая Лидову недавний инцидент с отключением связи.

Другие сотовые операторы подключились к скандалу и начали предлагать рассерженным абонентам свои услуги.

Утром в четверг Лидов удалил запись и опубликовал извинение: «Приношу извинения. Вижу реакцию, понимаю, что был не прав в выборе слов, надо быть сдержаннее. МегаФон тут ни при чём. Спасибо за понимание», — написал Лидов.