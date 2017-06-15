Самолет Королевских воздушных сил Малайзии пропал с радаров, когда пролетал в районе границы штатов Паханг и Теренггану. Об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой ВВС страны.

Уточняется, что воздушное судно вылетело с авиабазы в городе Куантан, располагающегося на востоке полуостровной части Малайзии, в 11:00 по местному времени (06:00 по Москве). Оно пропало спустя полчаса полета.

В данный момент проходит поисково-спасательная операция.