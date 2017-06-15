Один человек погиб и еще один пострадал из-за пожара в степи Казахстана, вызванного падением частей ракеты-носителя «Союз-2.1а», стартовавшей с Байконура, сообщил представитель Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслан Иманкулов.

Как уточняется, пожар возник в Карагандинской области 14 июня примерно в 18:04.

«В 18:04 14 июня <…> поступило сообщение из управления по чрезвычайным ситуациям Жезказгана о том, что в 20 километрах в юго-западном направлении от села Талап вследствие падения отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2.1а» с космодрома «Байконур» транспортного грузового корабля «Прогресс МС-06» в запланированных зонах падения произошло загорание сухой травы», — сказал Иманкулов.

В результате пожара от полученных ожогов скончался мужчина 1964 года рождения. Еще один пострадавший 1968 года рождения госпитализирован. Отмечается, что оба мужчины выполняли работы по сбору отделяемых частей ракет-носителя.

Также Имануклов отметил, что в ликвидации пожара были задействованы 61 человек и 22 единицы техники, в том числе российской.