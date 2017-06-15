Электроснабжение в международном аэропорту Брюсселя восстановлено после пожара.

«Система работать снова. Пассажиры могут проследовать в аэропорт», — говорится на сайте авиагавани.

При этом отмечается, что задержка рейсов возможно в течение всего дня.

Напомним, возгорание, которое началось около 5 утра по местному времени (6 часов утра по Москве), парализовало работу авиагавани. Все вылеты были перенесены, а пассажирам было запрещено входить в здание аэропорта.