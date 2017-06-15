Средний балл участников ЕГЭ-2017 по математике вырос по сравнению с прошлым годом на 1 балл, сообщила пресс-служба Рособрнадзора

По данным объявленных результатов ЕГЭ по профильной математике, который выпускники писали 2 июня, средний результат участников вырос 1 балл и составил 47,1.

Также, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось число тех, кто не смог преодолеть минимальный порог в 27 баллов.

«Уровень сложности ЕГЭ по математике профильного уровня в 2017 году не менялся. Предварительные результаты экзамена свидетельствуют, что участники в этом году справились с заданиями лучше», — цитирует пресс-служба главу ведомства Сергея Кравцова.

Экзамен по математике разделен на два уровня сложности. Профильную математику выбирают те, кому она нужна для поступления в вузы, а базовую сдают все остальные.