В результате крупного пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) в Мексике пострадали девять человек.

Как сообщает агентство Reuters, инцидент произошел на предприятии, расположенном в городе Салина-Крус (штат Оахака) на юге страны.

Всем раненым была оказана необходимая медицинская помощь, восемь пострадавших уже отпущены домой.

Отмечается, что пожарные до сих пор пытаются ликвидировать возгорание, от которого поднимается в небо огромный столб черного дыма.

По предварительным данным, причиной ЧП стал тропический шторм Кэлвин, который прошел по югу Мексики на этой неделе. Наводнение переполнило радиальные отстойники и привело к разливу сточных вод, содержащих нефтепродукты, которые впоследствии воспламенились.