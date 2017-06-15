Сотрудники силовых ведомств проверяет информацию о возможной бомбе на борту судна, которое зашло в порт города Чарлстон, располагающегося в Южной Каролине.

Как сообщает телеканал CNN со ссылкой на береговую охрану, судно Maersk Memphis пришвартовалось к терминалу Вандо, который используется для контейнерных грузов. Сейчас порт эвакуирован. Специалисты проверяют судно.

Сообщении бомбе пришло примерно в 8 вечера по местному времени (3 часа ночи по Москве).