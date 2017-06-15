В Саратове этой ночью произошла массовая авария. Столкнулись пять автомобилей и мотоцикл. По последним данным, в результате случившегося два человека погибли, еще трое пострадали.

Столкновение произошло между Kia Rio, BMW, Audi, Chevrolet и ВАЗ-2114. Виновником столкновения, по предварительным данным, стал мотоцикл Kawasaki, водитель которого не справился с управлением.

В результате водитель отечественной легковушки скончался на месте. Кроме того, погибла пассажирка мотоцикла, уточняет ИА «Взгляд-инфо».

Как рассказали свидетели происшествия, авария случилась во время гонок, в которых участвовали мотоцикл и BMW. Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося.