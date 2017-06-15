СМИ сообщили о крупном пожаре в аэропорту Брюсселя
Международный аэропорт Брюсселя оказался полностью заблокирован из-за пожара, сообщает телерадиокомпания RTL.
«Брюссельский аэропорт блокирован в этот четверг, начиная примерно с 5 утра», - сказано в сообщении.
Также отмечается, что полное отключение электричества и, как следствие, компьютерный сбой, полностью парализовали работу воздушной гавани.
Очевидцы сообщили, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется. В здание терминала аэропорта никого не пропускают.