Международный аэропорт Брюсселя оказался полностью заблокирован из-за пожара, сообщает телерадиокомпания RTL.

«Брюссельский аэропорт блокирован в этот четверг, начиная примерно с 5 утра», - сказано в сообщении.

Также отмечается, что полное отключение электричества и, как следствие, компьютерный сбой, полностью парализовали работу воздушной гавани.

Очевидцы сообщили, что вылет авиарейсов в настоящее время не осуществляется. В здание терминала аэропорта никого не пропускают.