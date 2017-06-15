Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому кинематографисту Оливеру Стоуну заявил, что российские власти не допустят построения халифата в России.

«Вы знаете, ни одна мировая религия не может быть источником зла», — сказал российский президент, отметив, что в исламе много течений, между которыми существуют определенные внутренние противоречия. При этом Путин выразил надежду, что они, в конце концов, будут преодолены.

На вопрос Стоуна о том, будет ли Россия халифатом, президент ответил отрицательно, с иронией заметив: «Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился».