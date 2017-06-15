В немецкой Тюрингии археологи начали раскопки на месте предполагаемого захоронения Янтарной комнаты, сообщает газета Thuringer Allgemeine.

По данным издания, раскопки ведутся у подножья горы Конштайн вблизи города Нордхаузен, где раньше находился секретный подземный завод Третьего рейха. Местные власти дали на это разрешение, так как участок, на котором ведутся работы, не представляет культурной ценности.

Янтарная комната была похищена из России фашистами во время Великой Отечественной войны. В 1941 году немецкие войска вывезли ее в Кенингсберг, однако при отступлении вермахта в 1945 году, комната бесследно исчезла.

Учеными и исследователями выдвигалось множество версий о месте нахождения Янтарной комнаты. Эксперты из Польши ранее заявили о том, что она может быть спрятана рядом с замком города Пасленк. Раскопки в этой местности запланированы на это лето.