Площадь лесных пожаров в дальневосточных регионах увеличилась за сутки более чем в 5,5 раз — до 1650,5 га, пишет «Интерфакс» со ссылкой на департамент лесного хозяйства по Дальневосточному федеральному округу.

За прошедшие сутки на Дальнем Востоке было зарегистрировано 24 новых возгорания. Самые сильные пожары были зафиксированы в Приамурье. Кроме того, леса горят в Якутии, Камчатском, Хабаровском и Приморском краях, а также в Магаданской области.

Для борьбы с огнем задействовано 44 единицы техники и три воздушных судна. На данный момент удалось ликвидировать 11 возгораний.