Власти Барнаула готовы выделить 193 млн рублей на строительство третьего кольца. Транспортная развязка, которую называют «малаховским кольцом», должна появиться к 2019 году.

Информация о проведении открытого конкурса появилась на сайте госзакупок. Подрядчик должен выполнить подготовительные и земляные работы , а также провести мероприятия по благоустройству. Заявки на участие в аукционе принимаются до 30 июня. Заказчиком выступает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула. Средства на строительство выделяются из городской казны.

Как напоминает ресурс altapress.ru, проект кольцевой развязки на пересечении улиц Малахова и Власихинской был разработан еще в 2016 году. Тогда работы оценили в 217 млн рублей. Они должны были начаться прошлым летом. В администрации Барнаула заявили, что получили от cобственника и главного арендатора ТЦ «Волна», расположенного в этом районе, 2/3 средств, необходимых для строительства третьего кольца.