Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что глава ФБК Алексей Навальный не сможет участвовать в предстоящих президентских выборах по причине судимости.

«Я понимаю, и он это понимает, что у него нет шансов быть зарегистрированным на выборах из-за его судимости. Это по закону, это соответствует нашему российскому законодательству», — цитирует Памфилову телеканал «Дождь».

Глава ЦИК пояснила, что российская Конституция предусматривает ограничение избирательных прав федеральным законодательством.

«Есть определенные статьи закона, в 55-й статье конституции тоже сказано о том, что могут быть ограничены права федеральным законодательством, Конституционный суд эту ситуацию рассматривал в 2013 году», — напомнила Памфилова.

При этом она не исключила, что «вдруг произойдет какое-то чудо и он (Навальный) напишет кассационную жалобу».

Памфилова подчеркнула, что вообще предпочитает не говорить об оппозиционере, поскольку он является для нее «священной политической коровой», которую она старается не трогать.

Глава ЦИК уточнила, что в данном случае выступает с позиций чиновника, который возглавляет структуру, которая будет регистрировать кандидатов в президенты.

«И я не имею права сейчас высказывать свою позицию о потенциальных кандидатах. Хотя у него практически нет шансов зарегистрироваться и сейчас вообще нет кандидатов в президенты – нет избирательной кампании официально», — подытожила Памфилова.