Законопроект об ограничении предельного возраста для руководителей и замруководителей медицинских организаций был принят в первом чтении.

«Такие должности могут занимать лица не старше 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Также уточняется, что лица, достигшие возраста в 65 лет и занимающие указанные должности, будут переводиться с их письменного согласия на другие должности, соответствующие их квалификации.

Однако законопроект предусматривает и исключения. Так, срок работы главврача может быть увеличен до 70 лет, в случае согласия работников организации. Помимо этого, руководители, достигшие 65-летнего возраста в первые три года действия закона, смогут продолжить работу до истечения срока их трудового договора.

Отмечается, что законопроект не запрещает главврачам заниматься своей непосредственной работой — лечить людей, речь идет исключительно об административной деятельности.