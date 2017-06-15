Актриса, модель, дизайнер и муза группы Rolling Stones Анита Палленберг скончалась в США в возрасте 73 лет, сообщает «Газета.Ru».

Палленберг была экс-подругой Брайана Джонса и Кита Ричардса, от которого у нее трое детей. Считается, что она оказала важное влияние на несколько альбомов Rolling Stones.

Anita Pallenberg - actress, model and Keith Richard's ex-partner - dead at 73 https://t.co/bnLvsxUIaJ — Rolling Stone AU (@rollingstoneaus) June 14, 2017

Кроме того, Палленберг снималась в фильмах «Барбарелла» (1968), «Сладкоежка» (1968), «Представление» (1970) и в эпизоде сериала «Красиво жить не запретишь». Также она занималась дизайном одежды.