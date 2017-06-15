Террористические группировки сегодня сильны, потому что контролируют большое количество добываемой нефти, заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

По словам Путина, террористы сегодня сильны не только за счет контроля под добываемой нефтью, но и благодаря продаже музейных ценностей, артефактов, предметов искусства и помощи из-за границы. Однако мировое сообщество не должно допускать дальнейшего усиления террористов, сказал путин в третьей части фильма, которую показывает в среду телеканал Showtime.

Путин также объяснил Стоуну причину такого усиления террористов.

«Мы видим, что произошло в некоторых странах региона. Прежде всего в Ираке, в Ливии. Тяжелая ситуация и во многих других странах региона. Но в Ливии и Ираке произошла трагедия. И произошло это из-за силового смещения действующих режимов, их уничтожения. Не просто отстранение от власти, а ликвидация руководителей», — сказал Путин.

По его словам, в России очень не хотят, чтобы то же самое произошло в Сирии, так как из-за этого в хаос может погрузиться весь регион.