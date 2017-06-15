Президент США Дональд Трамп навестил в больнице раненного в результате стрельбы на спортплощадке конгрессмена Стива Скалиса. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на Associated Press.

По данным СМИ, Скалис находится в критическом состоянии. Он является лидером республиканцев в нижней палате конгресса США.

Ранее 66-летний Джеймс Ходжкинсон из штата Иллинойс открыл стрельбу по конгрессменам, тренировавшимся для благотворительной игры в бейсбол на спортплощадке в Александрии (штат Вирджиния).