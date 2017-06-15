Организационный комитет конкурса Евровидение-2017 в Киеве намерен выплатить около $5,5 млн по 250 договорам по итогам конкурса, передает «Федеральное агентство новостей».

К 12 июня были подписаны платежные документы по закрытию договоров на сумму около $320 тыс. До 18 июня ожидают закрытия еще 57 актов на сумму $1,7 млн.

Отмечается, что оргкомитет работает над выполнением всех обязательств перед контрагентами, партнерами, работниками и готовит финальный отчет проекта.