Россия в Сирии нуждается в поддержке со стороны США, Саудовской Аравии, Иордании и Египта, но будет действовать аккуратно, заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин сказал, что Россия стремится не к раздуванию конфликта, а к налаживанию диалога внутри Сирии, но этого сложно добиться. По его словам, прямой контакт и с одними и с другими партнерами дает такой шанс. И в целом Россия добивается успеха, сказал Путин в третьей части фильма Стоуна, которую показывает в среду телеканал Showtime.

«Нам очень нужна поддержка Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, Иордании, Египта. Но мы будем действовать очень аккуратно, чтобы каждый последующий шаг закреплял достигнутые результаты, а не разрушал их», — заявил Путин.

При этом, по его словам, в России понимают, что руководство Сирии в прошлом допустило ошибки при выстраивании отношений внутри страны. А сейчас в Сирии на стороне боевиков воюют тысячи выходцев из бывшего СССР, и они могут вернуться, что и стало, в том числе, поводом для операции ВКС РФ в Сирии, добавил Путин. Однако перед этим проводились консультации с президентом этой страны Башаром Асадом.

«И выяснилось, что он сам понимает очень многие проблемы. Он не только готов к диалогу с оппозицией, в том числе даже с вооруженной оппозицией, но готов вместе с ними работать над новой конституцией. Готов согласиться с тем, что будущие возможные досрочные выборы президента будут поставлены под строгий, жесткий международный контроль», — сказал президент России.

В борьбе против террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии Россия по-прежнему будет поддерживать суннитские группировки, так как они готовы воевать с террористами. По словам Путина, власти Сирии согласны с этим. Президент России сказал также, что представители этих группировок самостоятельно ведут борьбу с ИГ и «Джебхат-ан-Нусрой» (также запрещена в РФ) при поддержке время от времени со стороны ВКС РФ.