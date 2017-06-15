Президент России Владимир Путин объяснил, что ряд законов, получивший название «закон Яровой», является необходимым в рамках борьбы с терроризмом. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

«Закон, который мы приняли, говорит о необходимости более долгого сохранения информации компаниями, которые занимаются интернетом, связью и так далее, при этом сущностная, личная информация может быть получена спецслужбой или правоохранительными органами только по решению суда», — рассказал Путин.

Интервью было записано в период с 2015 по 2017 годы, четырехсерийный документальный фильм о российском лидере транслирует телеканал Showtime.