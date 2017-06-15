Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не представляет угрозы для других стран, и в скором времени это всем станет ясно.

По его словам, США в настоящий момент укрепляют свое влияние в Европе, в частности, за счет стран Восточной Европы, так как они «еще находятся в парадигме противостояния другому доминанту в виде бывшего Советского Союза», что переносится на современную Россию.

«Но рано или поздно это закончится. Смогли с помощью инициированного кризиса, скажем, на Украине возбудить такое отношение к России как к возможному агрессору. Но все-таки очень скоро всем станет понятно, что никакой угрозы со стороны России не исходит — ни прибалтийским странам, ни Восточно-Европейским, ни тем более каким-то более отдаленным в Западной Европе», — сказал он в интервью Оливеру Стоуну для телеканала Showtime.

Президент России также добавил, что по мере укрепления этого понимания будет расти желание «защищать свои национальные интересы».