Президент России Владимир Путин заявил, что в России расходы на оборону будут снижены на 2,7%–2,8% ВВП. Об этом он заявил в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Фильм о российском президенте показан на кабельном канале Showtime.

«Постепенно это (Расходы на оборону. — Ред.) вернется к показателям 2,7%-2,8% ВВП в ближайшие три года», — добавил Путин.

По мнению президента, армия должна быть «компактной, но современной и эффективной».

Интервью с Путиным для документального фильма Оливера Стоуна записывалось в 2015-2017 годах.