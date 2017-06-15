Президент России Владимир Путин прокомментировал политические события на Украине в 2014 году, назвав сообщения западных СМИ о том, что бывший президент страны Виктор Янукович сбежал из Киева, «версией для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота».

«Стоило ему только уехать во второй по величине город страны на внутриполитические мероприятия, вооруженные люди захватили резиденцию президента. Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или, думаете, они пришли туда, чтобы пол подмести?», — спросил президент России.

Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, записанному в период с 2015 года по февраль 2017 года. Документальный четырехсерийный фильм о Владимире Путине показали на канале Showtime.