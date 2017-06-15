Жители России не должны платить за решение Украины открыть свои рынки для товаров из Европы, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Документальный фильм о российском лидере показан на кабельном канале Showtime.

Комментируя события на Украине в 2013 году, Путин напомнил, что рынки России были всегда открыты для украинских товаров и между странами существует нулевой таможенный тариф.

«Мы 17 лет вели переговоры с Евросоюзом об условиях присоединения России к ВТО. И вдруг нам объявляют, что Украина и Евросоюз подписывают между собой соглашение об ассоциации. Полностью вскрываются украинские рынки. Таким образом, Евросоюз заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров, несмотря на достигнутые между нами принципиальные договоренности», — сказал Путин.

По словам его словам, Россия не могла не отреагировать на подобное решение.

«Мы, естественно, на это отреагировали. Мы сказали, конечно, если Украина решила так поступить, это ее выбор. И мы уважаем этот выбор, но мы не должны этот выбор оплачивать. Почему люди, проживающие на территории сегодняшней Российской Федерации, должны платить за этот выбор украинского руководства?» — добавил он.

Путин также рассказал, что Российская сторона предложила провести трехсторонние переговоры, однако РФ отказали.