Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну назвал обвинения в ее адрес в хакерских атаках неуместными, так как они могут исходить откуда угодно.

Путин признался Стоуну, что не понимает, что такое «Россия взломала». Президент России заявил, что атаки могут исходить откуда угодно и трафик этих атак будет замаскирован настолько, что не будет ясно, кто их устроил.

«Я слышал и другие его заявления, согласно которым любые хакерские атаки при современной системе техники могут быть произведены кем угодно, где угодно, человеком, который лежит где-то в кровати и работает с компьютером», — ответил Путин на просьбу Стоуна прокомментировать слова Трампа о кибератаках.

Фильм Стоуна о Путине показывает американский телеканал Showtime, в среду зрители могут увидеть третью серию этой документальной картины.