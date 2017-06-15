Россия с симпатией относится к президенту США Дональду Трампу из-за того, что он заявлял о намерении восстановить американо-российские отношения, заявил президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

Путин при этом призвал понаблюдать, как будут развиваться отношения между США и Россией на практике. По словам президента России, Трамп заявлял о желании развивать экономические связи и бороться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). «Разве это плохо?» — спросил Путин Стоуна.

«Конечно, мы симпатизировали господину Трампу и сейчас это делаем, потому что он публично заявил о своей готовности и желании восстановить российско-американские отношения. И когда мне пытались журналисты из разных стран задавать вопросы и думали, что они сейчас меня на чем-то поймают, я все время спрашивал: а вы разве против хороших отношений между Россией и Соединенными Штатами?» — сказал Путин.

В среду телеканал Showtime показывает третью серию документального фильма о Владимире Путине. Фильм состоит из большого числа интервью с президентом России, Стоун готовил его к выпуску в течение двух лет.