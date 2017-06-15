Глава правительства Румынии Сорин Гриндяну отказался подавать в отставку до тех пор, пока президент страны не назначит его преемника. Об этом он заявил на брифинге в среду, пишут «РИА Новости».

Гриндяну также требует, чтобы новый глава правительства входил в правящую партию (Социал-демократическая партия, СДП. — Ред.).

«Я не подам в отставку. Я должен вести себя ответственно. Это правительство Румынии, а не правительство исполкома СДП. Подам в отставку, когда Клаус Йоханнис (президент Румынии. — Ред.) после консультаций с партиями назначит премьера от СДП. Я не держусь за кресло (премьера). Надеюсь, что этот кризис закончится в самое ближайшее время», — заявил румынский премьер.

Гриндяну был назначен главой правительства страны в декабре 2016 года.

Ранее национальный исполнительный комитет Социально-демократической партии проголосовал за отзыв политической поддержки кабинета министров под руководством Гриндяну.