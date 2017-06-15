Полиция Соединенных штатов собирается предъявить обвинения 12 охранникам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по делу о беспорядках во время его визита в Вашингтон. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Associated Press.

Пятерым охранникам предъявят обвинения в совершении преступлений небольшой тяжести. Семерых охранников полиция собирается обвинить в совершении тяжких уголовных преступлений.

В мае во время визита Эрдогана в США между охранниками турецкого президента и демонстрантами возле резиденции посла Турции в Вашингтоне произошло столкновение. Госдеп США выразил Турции протест, представители Анкары, в свою очередь, заявили, что американские власти приняли недостаточные меры безопасности.