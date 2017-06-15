Глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия») рассказал «Известиям», что на заседании рабочей группы по разработке текста присяги при получении гражданства РФ депутаты проанализируют зарубежный опыт.

«Мы планируем обсудить, как проводить присягу, чтобы человек лично и публично это осуществлял, нужна ли при этом торжественность, кто должен присутствовать, нужно ли это потом публиковать. Кроме того, мы изучили опыт других стран и на завтрашнем заседании рабочей группы посмотрим присяги других государств, США, Голландии, просто для примера», — пояснил Крашенинников.

Собеседник «Известий» в Госдуме, знакомый с ходом разработки текста, заявил, что парламентарии обсуждают идею о включении в присягу слов о «добровольном приобретении российского гражданства», а также об обязанности соблюдать Конституцию и права граждан. В ней также может появиться и обязательство уважать историю и культуру России.

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