Российским банкам придется направить до 15% от своей чистой прибыли на обеспечение информбезопасности согласно новому ГОСТу, разработанному Банком России.

Новый документ (есть у «Известий») вступит в силу в 2019 году. Согласно разработанным ЦБ правилам, кредитным организациям потребуется внедрить более 400 мер информационной безопасности.

Более половины банков из 600 действующих уже начали внедрять ГОСТ. В Банке России данные меры не считают избыточными.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

15% прибыли — на информбезопасность