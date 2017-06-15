Специальный прокурор по расследованию якобы имевшего место вмешательства России в выборы президента США Роберт Мюллер ведет расследование против Дональда Трампа в связи с возможным воспрепятствованием правосудию, сообщает Washington Post со ссылкой на чиновников.

Издание называет эти шаги Мюллера важным и поворотным моментом в длящемся почти год расследовании ФБР относительно «российского влияния» на выборы и возможной связи Трампа и его окружения с российскими представителями. В рамках расследования также ведется поиск доказательств о возможных «финансовых преступлениях» Трампа, пишет Washington Post.

Газета пишет, что о расследовании известно лишь немногим чиновникам, следствие ведется тайно.

Издание указывает, что по крайней мере пятеро чиновников уже дали согласие на то, чтобы быть допрошенными в связи с новым расследованием. Среди них глава нацразведки США Дэн Коутс, глава Агентства национальной безопасности (АНБ) США Майкл Роджерс, а также его заместитель Ричард Леджетт, недавно покинувший свой пост.

Газета также публикует заявление представителя адвоката Трампа Марка Касовица — Марка Коралло, который заявил о возмущении утечкой в СМИ информации о расследовании против президента.

«Утечка ФБР информации относительно президента возмутительна, непростительна и незаконна», — заявил Коралло.