Средний платеж за ЖКУ в 2016 году снизился на 10%, следует из банковской статистики, представленной Минстроем.

По данным РАНХиГС средний платеж за ЖКХ наиболее бедных российских семей в 2016 году составил 805 рублей в расчете на человека против 915 рублей годом ранее. Наиболее обеспеченные семьи увеличили расходы на оплату коммунальных услуг на 20%.

В Минстрое считают, что траты на ЖКХ сократились во многом за счет госконтроля, осуществляемого в сфере коммунальных платежей. Так, правительство контролирует размер платы за коммунальные услуги.

Кроме того, благодаря лицензированию управляющих компаний, с рынка ушли недобросовестные фирмы.

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Платежи за ЖКХ сократились на 10%