Гендиректор «Артека» Алексей Каспржак в преддверии 92-летия лагеря рассказал «Известиям» о новых образовательных программах, практикуемых в детском центре.

«История «Артека» — это история страны и ее отношений с другими государствами, это история искусства, развития техники, успехов страны. Ребенок в «Артеке» понимает, что вот по этой дорожке ходил Гагарин, здесь жил Шаляпин, а недалеко отсюда — Чехов», — сказал Каспржак.

По словам гендиректора центра, детям в лагере не преподают историю Крыма, а предлагают подумать, как на примере «Артека» показать все, что его окружало.

«Образование должно давать компетенции, которые на рынке труда ценятся выше всего: это способность аргументировать, критическое мышление, работа с информацией, умение работать в группе. И надо пользоваться лагерями как местом, где дети не только отдыхают, но и получают образование», — отметил Каспржак.

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