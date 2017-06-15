Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну прокомментировал свои взаимоотношения с бывшим президентом США Бараком Обамой, а также рассказал о своих разговорах с ним, касающихся кризиса на Украине, начавшегося в 2013–2014 годах.

По его словам, они постоянно были в контакте по телефону в тот момент, однако их точки зрения, касающиеся «причин кризиса на Украине и его хода», не совпадали.

Разговоры Путина и Обамы носят скорее деловой характер, однако, по мнению российского президента, их диалог является «заинтересованным», следует из фрагмента отрывка документального фильма Стоуна о Путине, размещенном на видеохостинге Youtube кабельным каналом Showtime.

«Мне так кажется, что президент тоже думает, оценивает реальную ситуацию, с чем-то соглашается, с чем-то не соглашается. Мы находим и точки соприкосновения по некоторым сложным вопросам. Так что, это полезное дело», — отметил Путин.