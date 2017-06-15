Бой между боксером Флойдом Мейвезером-младшим и ирландским бойцом MMA Коннором Макгрегором состоится 26 августа в Лас-Вегасе, объявил американский спортсмен.

«Это официально», — написал боксер в своем Instagram, где опубликовал афишу предстоящего боя. Ранее сообщалось, что когда стороны договорятся, бой пройдет по правилам бокса.

Мейвезер перед этим заявлял, что считает минимальным гонораром за бой с Макгрегором $100 млн, ирландцу предлагалось $15 млн за организацию поединка и продажу прав на трансляции. При этом Макгрегор также заявлял, что хочет за бой с Мейвезером $100 млн.