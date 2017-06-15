Абоненты ЕС освобождены от платы за роуминг на всей территории союза. Новые правила, касающиеся роуминга, вступают в силу с 15 июня. Об этом говорится на сайте ЕС.

Правила распространяются только на жителей Евросоюза. Теперь граждане ЕС могут не вносить дополнительную плату за роуминг, когда пользуются телефонными звонками или отправляют текстовые сообщения, находясь в другой стране, входящей в состав союза. Стоимость связи останется такой же, как и в родной стране.

Однако если абонент ЕС находится в постоянном роуминге и использует свой телефон за границей чаще, чем в родной стране, с него может взиматься дополнительная плата.

«Если вы постоянно используете ваш мобильный телефон за границей, ваш мобильный оператор может потребовать с вас плату за роуминг», — говорится в сообщении.