Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил встречу лидеров Украины и США. Об этом написало агентство «Интерфакс». Подробности встречи пока не раскрываются.

«Встреча состоится, конечно, мы ее готовим. Но мы должны выдержать интригу. В ближайшее время Святослав Цеголко (пресс-секретарь призидента Украины. — Ред.) сделает соответствующее заявление», — сказал Климкин.

Глава МИД Украины сообщил, что в повестке дня запланировано обсуждение Минских договоренностей, а также вопросы сотрудничества двух стран.