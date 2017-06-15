Победителем Международной Букеровской премии в Лондоне назван израильский писатель Давид Гроссман, написавший роман A Horse Walks Into a Bar («Лошадь входит в бар»).

Всего в «коротком списке» претендентов было шесть имен, передает ТАСС.

Международная Букеровская премия была основана в 2004 году и отличается от Букеровской премии, ежегодно присуждаемой писателям из стран Британского Содружества. Лауреатом Международной Букеровской премии может стать любой автор, чье произведение было переведено на английский язык. Премию в размере £50 тыс. (около $64 тыс.) писатель должен разделить со своим переводчиком.