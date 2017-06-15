Основатель Virgin Group Ричард Брэнсон объявил сбор помощи пострадавшим в результате пожара в многоквартирном доме в Лондоне. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Сегодняшний день я провел в Лондоне, и, проснувшись, узнал о трагических новостях о пожаре в Норт Кенгсингтоне. <…> Просто непостижимо, через что сейчас там проходят люди», — написал он на сайте Virgin Group.

Брэнсон отметил, что штаб-квартира компании в Лондоне находится рядом с пожарной станцией, которая стала главным штабом для всех подразделений, а также сообщил, что некоммерческая организация Virgin Unite уже связалась с местными благотворительными организациями, чтобы узнать, какая помощь больше всего требуется пострадавшим.

Ранее стало известно, что число погибших при пожаре 24-этажного жилого дома Grenfell Tower составило 12 человек.