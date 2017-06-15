США направили из Иордании на военную базу Ат-Танф на юге Сирии реактивные системы залпового огня (HIMARS), сообщили источники в регионе.

Источники сообщили Reuters, что системы HIMARS уже стоят на вооружении на севере Сирии, передает РИА «Новости».

«Они (установки) прибыли в Ат-Танф и окажут значительную поддержку для военного присутствия США», — сказал источник.

В июне и мае коалиция во главе с США уже трижды наносила удары по проправительственным сирийским силам в районе Ат-Танфа. В Вашингтоне объяснили это якобы угрозой, которую представляют повстанцы, приблизившиеся к американским позициям.

Система HIMARS базируется на колесном шасси и является облегченной версией реактивной системы залпового огня.