Сбербанк опроверг сообщения о том, что клиенты испытывают трудности при онлайн-оплате услуг. Об этом написал ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«Все операции по картам в течение дня проходили корректно, сбоев в работе зафиксировано не было», — сообщили в пресс-службе.

Ранее ТАСС со ссылкой на колл-центр банка сообщил о том, что в работе Сбербанка произошел сбой, из-за которого клиенты испытывают трудности при оплате услуг через интернет.

В пресс-службе кредитной организации уточнили, что сотрудник колл-центра дал некорректный комментарий.