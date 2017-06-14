Более половины жителей России, 74%, считают «Прямую линию» с президентом России Владимиром Путиным нужной, следует из опроса ФОМ. Лишь 18% респондентов считают, что ее можно было бы проводить реже или вовсе обойтись.

В частности, 57% опрошенных считают, что «Прямая линия» с президентом влияет на ситуацию в стране, в то время как 29% придерживаются противоположного мнения.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным» состоится 15 июня. Ее трансляция начнется в 12:00 мск.